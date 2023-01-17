一名人妻分享，婆婆生前是個很恐怖的人，3個兒子對她滿滿恐懼，小叔甚至還因此罹患精神疾病，而婆婆2年前過世後，疑似「陰魂不散」，老公頻頻表示被婆婆騷擾，導致兩人睡眠品質大受影響，而原PO也說，曾聽過婆婆的呻吟聲，並看到半透明的形體，引起網友討論，不少人建議兩人快去心理諮商。

一名女網友日前在臉書社團《靠北婚姻》上分享，婆婆約莫2年前過世，沒想到婆婆的靈魂死都不肯離開，這2年來他們頻頻被騷擾，而且婆婆和生前一樣都有嚴重的公主病，她和老公不堪其擾，最後決定搬家，怎料婆婆的鬼魂竟然也跟著一起到了新家。

女網友表示，婆婆是日據時代的豪門大小姐，是被捧在手心上長大的公主，婚後由於無法扮演好傳統兒媳婦和妻子的角色，因此被婆家與老公虐待，因此內心累計了許多怨恨，導致原PO的老公及其兄弟的童年都過得很不幸福，而老公的兄弟長大後，一個過世，一個則是罹患精神病。

女網友指出，老公也很害怕婆婆，某天睡醒說自己在夢中被騷擾，開始害怕自己一個人睡覺，便把東西都搬到她房間睡。原PO坦言，夫妻倆的感情沒問題，當初會分房睡只是因為老公的打呼聲很大，嚴重影響她的睡眠，而老公現在搬來一起睡以後，的確讓她非常痛苦，因為每天平均只能睡3到5個小時，讓她擔心長期以往恐變成她生病，但也不知道該怎麼解決這件事情。

女網友說，老公堅稱婆婆趁他睡覺的時候，會偷偷觸碰他的身體或搔癢他的腳，而她本身也有撞見「婆婆鬼魂」的靈異經驗，雖然沒有肢體碰觸，但總能聽到婆婆的呻吟聲，還隱約看到過阿飄的形體。最近她晚上睡覺，也很常夢到婆婆，讓她很崩潰，不知道這應該要尋求宗教上的幫助，還是應該預約看精神科。

貼文引起網友討論，不少人看完直呼，寧可信其有，不可信其無，不如最近把握時間去大廟拜拜，也許會有幫助。另有許多網友認為，對婆婆的恐懼，加上一直沒有好好休息，可能讓兩人身心有些狀況，建議也要去檢查看看。「你們需要一起去看精神科，如果真的看不好，再往宗教方面求助」、「先去看看心理諮詢吧！」

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