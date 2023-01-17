近日傳出民眾健保資料外洩，健保署前主任秘書葉逢明等3人涉嫌偷查健保資料長達13年。「鏡周刊」今天報導，葉逢明涉及長期盜賣健保個資至大陸，嚴重影響國安，健保署上午緊急聲明，該報導內容消息來源及查證管道不明，目前所知非檢調對外公開之案件資訊，全案已進入司法程序，籲請各界就本案情節勿加揣測。

健保署透過聲明指出，案發後隨即啟動危機處理，第一，涉案人員職務異動，調離主管職務；第二，涉案人員查詢健保資料權限關閉；第三，依薛瑞元部長指示成立專案小組，進行內部行政調查及檢視內控機制；第四，全面盤點署內同仁查詢健保資料權限，檢視合宜性並即刻調整授權範圍。

健保署強調，已強化資訊安全精進管理作為，包含加強涉機敏資料之查詢授權管理、大量資料查詢之審核機制、查詢過程適度遮蔽個資等；另修正健保資料查詢規範，檢視資料查詢內容及管理流程，藉由資安管控會議來強化資安教育訓練，提升個人素養及資安觀念。

健保署政風室表示，健保署掌有全國2300萬民眾之投保及就醫資料，有責任對於民眾資訊善盡管理職責；對於現職同仁或退休人員遭檢調調查，深表痛心，將持續秉持除惡務盡的原則，全力配合檢調單位查明真相，勿枉勿縱；未來健保署同仁經調查如確有不法情事，絕不寬貸，會依法嚴懲。