日前一頭抹香鯨不知何故現蹤日本大阪灣數日後死亡，大阪市長松井一郎今天說，有意將鯨魚屍體移往外海並沉入海中，助其回歸大海。

日本產經新聞、富士新聞網報導，松井在市政府受訪時說，希望本週內能完成相關作業；因為鯨魚來自大海，所以死後也希望能讓牠重回大海。大阪市政府將於今天做出最後決定。

談到製成標本的鯨屍處理方式，松井說，由於沒有接獲展覽設施等單位提出領取標本的申請，所以市府希望能讓鯨屍回歸大海。

為了讓鯨屍在移往外海過程中不致爆炸，近日將先排除屍體中累積的瓦斯般氣體。

這頭抹香鯨1月9日上午被民眾目擊現蹤大阪灣後幾乎滯留原地不動，引發日本社會關注，日本網友甚至暱稱為「淀醬」，紛紛集氣盼牠能重返大海。

不過，大阪市水族館「海遊館」人員1月13日前往調查時，確認「淀醬」已經死亡，屍體在1月16日下午前已漂到大阪市此花區岸邊。

如果就這樣棄置鯨屍，將造成河川汙染及腐臭等問題，大阪市政府此前一直在研究要如何處置鯨屍。