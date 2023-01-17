勞動部勞動力發展署與交通部觀光局自去年10月13日起合作啟動「觀光暨週邊產業缺工專案協助計畫」，日前已經屆滿，勞動部因應缺工需求，將再續辦專案媒合服務3個月。勞動部指出，先前專案媒合中業者開立薪資普遍偏低，本次續辦將再要求業者優化薪資水平等勞動條件，否則薪資水準仍難以吸引求職人應徵。

勞動力發展署昨日邀集交通部觀光局、中華民國全國商業總會、中華民國旅館商業同業公會全國聯合會、中華民國觀光旅館商業同業公會、南台灣觀光產業聯盟等產業公協會團體，盤點檢討專案執行過程所遭遇3大問題並建立5點共識，將再續辦專案媒合服務3個月，以協助觀光產業缺工需求。

根據勞發署統計，先前媒合專案過程中，業者開立的職缺薪資普遍偏低，觀光局彙蒐2579個職缺，採月薪且起薪達3萬元以上者佔43.72％，過半以上職缺不符專案薪資標準；至於業者急需的房務員職缺，採月薪且起薪達3萬元以上者僅24.87％。

勞發署就業服務組組長陳世昌受訪指出，去年10月啟動的專案主要針對旅宿業和周邊觀光產業，這次續辦3個月的專案媒合聚焦觀光旅館、旅館及民宿的房務員及清潔人員之即時職缺，薪資則維持原有的專案職缺起薪。

陳世昌說明，北北基桃竹地區的職缺薪資應達3萬元以上，中南東部則不低於2萬8000元以招募初任人員；額外要求具備外語能力、大專以上學歷、相關證照或一定年資以上工作經驗等條件時，建議參考主計總處薪資調查，以住宿餐飲業之平均經常性薪資約每月3.3萬元以上給薪，以增加求職人就業意願。

陳世昌表示，薪資部分會和廠商加強溝通，畢竟政府只能規範基本薪資，業者要理解在人力需求大增下，勞動條件的優化也應調整，呼籲觀光局在專案媒合說明會也可以和業者多加說明。