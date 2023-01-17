「財富女神」王宥忻日前代表台灣女企業家受邀參加「亞洲巨星獎」盛典，為期5天4夜的活動，參與貴賓有越南影后海倫清桃以及越南吳宗憲和當地知名藝人明星，為了入境隨俗還特別穿上越南服，體驗當地的文化並參訪當地育幼院做公益，一起把愛散播到世界每一個角落。

王宥忻說，這次到越南一下飛機就換了上億的越南幣，因為越南幣值比較小約13萬台幣，換了上億越南幣，每天都是億萬富翁行程。品嚐很多當地的美食，像是法國麵包、越南河粉還有波羅蜜也很好吃！這一趟下來胖了兩公斤。

王宥忻穿上越南服飾體驗當地文化。（固力狗娛樂提供)

不過因為疫情關係，很多好吃的店都倒了，「像我們本來要去吃得超好吃豬肋排，以及高空酒吧也抵不住疫情的影響紛紛倒閉。因為疫情關係土地跌了很多，房地產倒是可以進場的時機點。可能會找時間去看房子在當地置產」。

王宥忻(左)與海倫清桃相見歡。（固力狗娛樂提供)

此行海倫清桃還帶王宥忻去當地的舞廳，因為氣氛太開心了沒有喝酒都很HIGH，兩人一起跳整晚好像回到高中時期可以玩一整晚都還是精力充沛。另外有一天去參訪育幼院，在那邊陪伴小朋友一起用餐玩樂，也捐贈了善款讓育幼院可以照顧這些小孩。

王宥忻日前赴越南觀光兼做公益。（固力狗娛樂提供)

另外王宥忻這次的越南行也結識很多當地企業家，以及越南的媒體，跟他們的交流過程發現越南是很有生產力的國家，有9000多萬的人口，人口結構也算不錯！她也有在洽談在越南投資財富女神集團的第一座海外的萌獸樂園以及萌獸垂直農場。