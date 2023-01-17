大陸國家統計局17日發布2022年國民經濟運行數據，驚見總人口出現近61年來的首次負成長。統計到2022年底為14億1175萬人，較上年底減少85萬人。具體數據來看，大陸去年全年出生人口956萬人、人口出生率6.77‰；死亡人口1041萬人、人口死亡率為7.37‰，換算人口自然增長率為-0.60‰。

據第一財經引述首都經貿大學中國新就業形態研究中心主任張成剛表示，2022年人口增長由正轉負，是大陸人口總量、人口結構趨勢性變動的標誌性事件。他指出，人口變數是宏觀經濟中的緩慢變數，人口發展趨勢一旦形成，在中長期內也難以改變，因此對國家宏觀經濟、社會保障、就業等方面會產生長期深遠影響。

張成剛更表示，人口快速老齡化會影響潛在經濟增長速度。大陸未來30年裡人口老齡化的速率在世界主要經濟體中最快，這會導致勞動力規模下降、儲蓄率快速下降，會降低宏觀經濟潛在增長速度。同時消費結構也會發生轉變，對不同產業形成不同影響，例如房地產行業的長期上行動力可能會減弱。

在就業方面，張成剛認為，在去年出現負成長之前，大陸勞動年齡人口從2012年就開始負增長，這些年來已減少5000多萬人。但大陸仍是世界勞動年齡人口規模大國、就業壓力長期存在。而勞動年齡人口減少會導致勞動力成本提升，加劇企業用工荒、招工難問題，進而導致勞動密集型產業優勢遞減。