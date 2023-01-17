經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文(8462)受惠疫情趨穩及防疫措施鬆綁，2022年重返成長軌道、營收改寫歷史次高。展望2023年，柏文看好台灣健身產業將恢復強勢成長，規畫至少再新展8處據點，衝刺今年營運成長動能。

柏文2022年12月自結合併營收3.21億元，月增1.94％、年增3.94％，為近4月高點、創同期次高，使第四季合併營收9.46億元，季增2.98％、年增8.04％，創同期次高、歷史第三高。全年合併營收36.06億元、年增達38.39％，改寫歷史次高。

柏文去年12月健身及娛樂服務1.79億元，月增2.32％、年增0.73％，運動保健服務1.31億元，月增2.22％、年增6.62％，入會費0.08億元，月減13.49％，年增45.73％。全年健身及娛樂服務20.2億元、年增32.21％，運動保健服務14.19億元、年增44.68％；入會費1.4億元，年增80.97％。

柏文表示，去年5月中指揮中心解除健身房3劑令後，下半年營收除9月外均逐月成長。去年12月進一步放寬室內運動可免戴口罩，使疫情對健身業影響漸緩，「健身工廠」各廠館會員已恢復至去年初正常狀態，新會員召募及教練課程銷售與執行亦恢復疫情前水準。

據財政部統計，去年前10月全國健身中心、健康俱樂部銷售額124.48億元、年增27.03％，且已超越2021年全年度銷售額123.59億元，全年有機會恢復2020年的152億元水準。展望2023年，柏文看好台灣健身產業將恢復過往強勢成長趨勢。

截至去年底，柏文全台已有64處「健身工廠」據點投入營運，展望2023年，柏文預期春節長假過後將帶來一波健身熱潮，並規畫至少再新展8處「健身工廠」據點，其中高雄市小港廠及新北市七張廠預計3月開幕、基隆市基隆廠第二季營運，衝刺今年成長動能。