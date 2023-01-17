春節連假省道易塞路段及時段。(公路總局提供)

今年春節假期長達10天，公路總局預估南向返鄉尖峰車潮於連假第1天小年夜（1月20日），及大年初一至初二（1月22至23日）陸續出現；初三至初四（1月24至25日）各地風景區預期將湧現觀光旅次；初五是農民曆開市吉日，預估收假北返車潮將於初四下午至初七（1月25至28日）。因假期較長，預計返鄉車潮較分散，假期後段觀光風景地區路段仍可能出現地區性旅遊車潮。

春節連假重點路段疏運措施。(公路總局提供)

公路總局盤點春節假期間省道易壅塞路段共24處，包含地區主要幹道、銜接高速公路路段、觀光風景路段及新春參拜熱點等。除預判省道主要幹道易壅塞路段與尖峰時段外，各重點路段亦規劃相關交通疏導措施，並規劃替代道路，呼籲民眾儘量避開尖峰時段行駛，並請配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。

台2線淡水、台2線瑞濱－福隆、基隆萬里及台3線大溪路段，是北部短程出遊的熱門路段，預估尖峰時段是大年初三至初七（1月24日至28日）11時至19時，建議民眾可提早規劃，避開尖峰時段出發。往來基隆宜蘭間的民眾可利用台2丙線，也可利用台9線作為國5壅塞時的替代路線。

要經由蘇花路廊前往花東地區的民眾，建議依公路總局盤點連假期間的離峰時段出發，南向離峰時段是1月20日全日、21日全日、22日至24日18時至24時；北向離峰時段為1月25日全日、1月26日5時至12時、1月27日3時至8時、28日全日、29日0時至12時。

台61線西濱快速公路北部主要的車多路段是鳳鼻至香山（台61線與台15線共線路段）及竹南路段，將針對沿線平交路口實施時段性封閉橫向路口，並輔以優化時制的綠燈秒數；台9線南迴公路將實施車道漸變措施；台9線蘇花路廊將時段性管制21噸以上大貨車通行，並開放大客車行駛路肩。

春節期間各大廟宇聯外道路易塞車，如台3線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮及台17線南鯤鯓代天府等，建議民眾可改行駛替代道路，避開進香車潮；另台61線西濱快速公路可連接台78、台82及台84線等快速公路，沿線也串聯許多濱海遊憩景點，建議民眾返鄉或出遊可多加利用。

以上資訊可至公路總局網站http://www.thb.gov.tw查詢，或下載「幸福公路」App查詢省道即時路況、國道替代道路導引、交管措施等資訊，及下載「iBus公路客運」App查詢客運及市區公車相關資訊。