自行車大廠美利達（9914）集團2022年合併營收逼近370億元，創下50年來最佳營收佳績！17日盤中股價一度大漲逾5％、最高來到190.5元的近期高點；目前漲幅約在2.5％左右，成交量破1,200張！

美利達集團自今年2月1日起，由董事長曾崧柱獨子曾上原接任總經理，正式啟動第三代接班！

美利達集團2022年歡慶建廠50周年，同時創下合併營收369.2億元、年增25.8％的歷史最佳紀錄；2022年前三季稅後純益30.85億元，EPS為10.32元。