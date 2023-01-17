自行車大廠美利達（9914）集團2022年合併營收逼近370億元，創下50年來最佳營收佳績！17日盤中股價一度大漲逾5％、最高來到190.5元的近期高點；目前漲幅約在2.5％左右，成交量破1,200張！
美利達集團自今年2月1日起，由董事長曾崧柱獨子曾上原接任總經理，正式啟動第三代接班！
美利達集團2022年歡慶建廠50周年，同時創下合併營收369.2億元、年增25.8％的歷史最佳紀錄；2022年前三季稅後純益30.85億元，EPS為10.32元。
自行車大廠美利達（9914）集團2022年合併營收逼近370億元，創下50年來最佳營收佳績！17日盤中股價一度大漲逾5％、最高來到190.5元的近期高點；目前漲幅約在2.5％左右，成交量破1,200張！
美利達集團自今年2月1日起，由董事長曾崧柱獨子曾上原接任總經理，正式啟動第三代接班！
美利達集團2022年歡慶建廠50周年，同時創下合併營收369.2億元、年增25.8％的歷史最佳紀錄；2022年前三季稅後純益30.85億元，EPS為10.32元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。