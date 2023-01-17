大陸國家統計局17日公布2022年GDP達到121兆207億元人民幣、年增率3％。對此，上海社科院世界經濟研究所研究員盛九元表示，全年3％增速其實已高於預期，顯見去年3、4季經濟開始出現拉抬，並研判今年大陸GDP增速5.5％「只高不低」，但必須注意在外貿帶動經濟力道趨弱下，能否提振消費成為關鍵，同時今年「兩會」在赤字率與發債規模的調整上特別值得關注。

盛九元更指出，今年在大陸經濟復甦與去年低基期等因素下，GDP「成長數字」不太需要擔心，保底5.5％從全球來看已非常亮眼，被世界銀行等機構看好帶動全球經濟。但對大陸自身來說，另一關鍵是能否同時實現「高質量發展」，同步讓經濟結構轉型，像是更多資金投入到高科技領域、提高創新企業佔比與民眾收入等。

中經院一所（大陸經濟所）助研究員王國臣則認為，大陸今年經濟復甦力道仍實際有限，對照2021年從2020年反彈時，喊到GDP成長率8到10％，如今最樂觀機構預估也不過6％。

王國臣指出，再從近年大陸採取的兩年平均數來看，假設今年真有6％成長率，加計去年的平均數也僅4.5％，仍低於所謂「新常態」在2035年能保持5％增速的預估。