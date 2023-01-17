行政院長蘇貞昌挨批「撒幣保官位」，他15日引用明末大將袁崇煥，指「袁崇煥不死，清兵怎麼入關？」要大家不要像父子騎驢一樣，這樣也罵那樣也罵，扭曲抹黑、中傷分化。國民黨台北市議員游淑慧今表示，蘇這句話是講給蔡英文總統聽的，而重點是蘇搞錯歷史，蘇不是袁崇煥， 他比較像宦官王振，因為他欺上瞞下、控制朝廷。

游淑慧在臉書發文表示，蘇貞昌自比袁崇煥，不是在講給外界聽的，是講給蔡英文聽的，是蘇貞昌在「閣揆保衛戰」中給「英皇」的諫言。

游淑慧說，聽信宦官疑心袁崇煥的是崇禎，陣前換將下獄袁崇煥的是崇禎，最後凌遲處死袁崇煥的還是崇禎，當年崇禎此舉被認為「自毀長城」，蘇貞昌如今也是藉此告知蔡英文「別當崇禎，別幹蠢事，我是你抵抗賴清德、抵抗在野監督的長城，換掉我，也是自毀長城」。

游淑慧酸，以史鑒今，昏君奸臣，國無寧日；她認為蘇貞昌搞錯歷史，說法有問題，因為蘇不是袁崇煥，比較像宦官王振，欺上瞞下、控制朝廷，慫恿明英宗開啟戰火、御駕親征，最後發生土木堡之變，昏君都被人俘虜了。