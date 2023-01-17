滿意蔡英文總統拚經濟的表現？台灣民意基金會今公布最新民調顯示，三成五滿意蔡，五成二不滿意。不滿意者比滿意者多16.8個百分點；台灣民意基金會董事長游盈隆認為，蔡總統常引以為傲的台灣總體經濟表現和人民真實的感受格格不入。

民調顯示，滿意蔡英文總統拚經濟的表現？7.6％非常滿意，27.3％還算滿意，28.2％不太滿意，23.5％非常不滿意，13.4％沒意見、不知道、 拒答。

和最近一次相比，相距八個月，滿意蔡總統拚經濟表現的人銳減 12.5個百分點， 不滿意者激增16.9個百分點。一來一往，使原本滿意的人比不滿意者多12.5個百分點，如今形勢大翻轉，不滿意比滿意者多16.8個百分點。游盈隆認為，這不能不說是一個巨大的轉變，它強烈暗示2022執政的民進黨兵敗 如山倒和國內經濟因素有密切關係。

他說，拚經濟一直是蔡總統整體施政作為中最受人詬病的項目，一直到2019年12月才出現史上第一次滿意者多於不滿意者；2020年12 月，滿意者竟比不滿意者多20個百分點，那也是唯一的一次。2022 年5月，台灣人對蔡總統拚經濟表現仍持相當正面肯定的態度，滿意者竟比不滿意者多12.6個百分點。

他指出，2023年1月，不滿意者重新飆破50％大關，成為2019年12 月以來的新高記錄。顯示政府嚴重低估2022年5月以後的疫情大流行對國人經濟與社會生活的衝擊與傷害，進而對執政當局產生的反感與反彈。

本次調查訪問期間是2023 年1 月9 日至11 日三天；以全國為範圍的20 歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1085 人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.98 個百分點。