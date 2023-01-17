市府提醒，為維持年貨大街活動場域及行人安全，16日中午12時起至30日0時，活動範圍有相關管制措施。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

睽違4年的新竹年貨大街，將於18日在舊城商圈熱鬧開幕！活動期間為18日至29日，範圍包括武昌街、東前街、東門街、復興路，營業時間為每日上午8時至晚間10時，市府歡迎民眾共襄盛舉，體驗熱鬧的年節氣氛。

市府產發處表示，農曆春節是國人重要節慶，歡迎民眾來年貨大街採買年貨，各式新春節氣商品一應俱全，增添濃郁過年氣氛，攤位擺設方式與周邊商家以面對面方式擺設，促進攤販與商家共榮。

今年除了傳統應景商品如南北貨、小吃、糖果、春聯等攤位外，更增添傳統民俗內容，包括捏麵人、畫糖人、傳統童玩、龍鬚糖、皮雕、書法等攤位，期盼打造1個熱鬧趣味多元的年貨市集。

市府指出，新竹年貨大街自2019年舉辦後，受疫情影響已間隔4年未舉辦，今年重新開張的「竹塹春節嘉年華」為帶動舊城區商家買氣，特別推出「舊城商家消費滿額送好禮」活動，除夕至初五期間至武昌街、東前街、東門街、復興路及中央商場內店家消費累積達2000元以上，持店家開立發票或收據，可至年貨大街服務台兌換精美贈品1份，每日限量200份，送完為止。

市府也提醒，為維持活動場域及行人安全，16日中午12時起至30日0時，復興路（東門街至文昌街）、武昌街（東前街至文昌街）、東前街（武昌街至東門街）、東門街（東前街至復興路）實施管制封閉。

另18日至29日每日上午8時至晚間10時，城隍廟行人徒步區照常實施，請行經年貨大街的民眾依現場指揮人員導引，小心慢行，留意行人及行車安全。