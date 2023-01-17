社區住戶出入複雜「傳異味」，刑警大隊查獲上千包毒咖啡。★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

新北市中和區圓通路某社區大樓其中一戶出入分子複雜，經常徹夜喧鬧，且不時傳出異味，住戶懷疑內有不法人士吸毒開趴，向新北市刑警大隊檢舉。警方長期蒐證，本月7日持搜索票前往查緝，當場逮捕27歲楊姓嫌犯，查扣毒品咖啡包1050包，偵訊後依毒品危害防制條例送辦。

警方調查，楊嫌涉嫌在住處分裝毒品咖啡包，也經常在深夜時找朋友到家開趴，車輛進出頻繁、夜裡喧鬧不休，嚴重影響社區安寧，引起其他居民側目。經民眾勇於舉報，警方長期跟監蒐證，向新北地方法院聲請搜索票獲准，查扣毒咖啡包1050包、原料228公克、現金40萬元等證物。偵訊後依法將楊嫌移送新北地檢偵辦，並持續向上追查毒品來源。

新北刑大呼籲，民眾如發現社區住戶出入複雜、門窗故意遮蔽、飄散不明臭味或深夜聚眾、妨害秩序安寧等情況，請撥打110或市民專線1999通報警方或市府相關單位，新北警也持續強化警民合作，共同發掘潛藏於社區住宅或辦公大樓內的犯罪，守護社區家園治安。

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