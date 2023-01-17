半導體封測大廠日月光投控(3711)子公司矽品精密周二於彰化中科二林園區舉辦中科二林廠P1落成啟用典禮，國科會副主委陳宗權、中科管理局局長許茂新、工業局副局長陳佩利、彰化縣政府縣長王惠美、行政院中部聯合服務中心副執行長洪宗熠、前委員鄭汝芬、二林鎮長蔡詩傑、日月光投控董事長張虔生與矽品精密董事長蔡祺文均到場一同剪綵慶賀，矽品為搶占先機，持續擴建新廠，矽品中科二林廠P1啟用將為彰化半導體產業邁出一大步，展現矽品深耕台灣、投資台灣的決心。矽品將致力培育南彰化的人才與累積技術能量，與彰化和美廠南北呼應，和彰化這塊土地緊密共榮與成長。

矽品精密在中科二林園區設立新廠預計總投資額800億元，開發面積14.5公頃，預估未來8至10年產能滿載運轉後，將能為地方創造近7000個工作機會。矽品重視環境友善，自建廠階段即導入多項節能、節水及廢棄物減量等綠色製造的措施，規畫取得綠建築與清潔生產雙認證，並獲頒經濟部工業局綠色工廠標章。在淨零減碳方面，透過製程改善、太陽能發電、綠建築節電與投資綠電等方式來達成集團2050年的淨零減碳目標，其中，太陽能發電預計全期完工後，每年的發電量可達500萬度(kWh)，相當於1200戶的家庭年用電量，如矽品精密董事長蔡祺文所言，「將永續DNA植入日常營運」，從CSR企業社會責任到ESG，穩步朝永續營運願景邁進。

日月光投控董事長張虔生啟用典禮特別指出，自從日月光與矽品攜手開創封測產業全新格局，日月光投控現為全球第一大半導體封裝與測試製造服務公司，集團中的矽品精密選擇二林中科園區做為未來戰略性封測基地，投控相當肯定此決策並全力支持蔡董。日月光投控長期深耕環境永續綠色轉型，已連續7年榮獲道瓊永續指數「半導體及半導體設備產業」領導者(DJSI Semiconductors and Semiconductor Equipment Industry Leader)，同時為台灣第一家連續6年榮獲碳揭露組織CDP「氣候變遷」領導等級的公司，全面打造永續新商業模式，二林建廠也將兼顧永續與企業營運成長，從節能與能源轉型雙管齊下，於環境永續方面也將積極落實企業永續發展、促進社會共融、解決社會與環境問題，創造更美好的社會與永續環境。

矽品精密董事長蔡祺文表示，二林廠P1啟用將代表一個地方的創造與新生，於二林建造高階封測基地升級自身戰力，擘畫產業新局。感謝日月光投控張董事長的遠見及大力支持與協力夥伴的全力相挺，並感謝國科會中科管理局許局長親自的推薦說明與支持，及彰化縣政府王縣長允諾配合，建廠期間國科會與縣政府都提供服務窗口，全力協助矽品攻克每道關卡，中科二林廠P1可以說是中央與地方通力合作的最佳見證。

彰化縣政府王縣長表示自矽品進駐二林起，已明顯帶動周邊整體發展，縣府現加緊建設園區道路連接讓交通更便利，以吸引更多彰化囡仔返鄉就業成家，周邊建設與生活機能將是縣府近年發展重點。