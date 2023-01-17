佛羅里達州皮爾斯堡的馬丁路德・金恩紀念活動上爆發槍擊事件，聖路西郡警長辦公室說表示至少有8人中槍送往醫院，目前1人仍未脫離險境，現場民眾影片記錄下了槍擊爆發時，人群逃竄的畫面。

🚨#BREAKING: Mass shooting reported during Martin Luther King Day event

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Police are reporting a mass shooting during a MLK Day celebration at Ilous Ellis Park that has left several people injured, the exact number shot at this time is still unknown pic.twitter.com/MhsNA99M0g — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 17, 2023

聖路西縣警長辦公室副警長海斯特（Brian Hester）表示，在艾利斯（Ilous Ellis）公園舉辦的馬丁路德・金恩汽車展暨家庭娛樂日，因「某種糾紛」而發生了槍擊事件。海斯特說，有8人因槍傷被送往醫院，但警方目前提供關於7沒有生命危險的受害者的最新情況。

目前還不清楚是否有人被逮補，也不確定是否已經確定是1名還是多名兇嫌，但海斯特說，警方正在跟蹤社區的多條線索和提示，證據表明槍手可能不止一個。海絲特表示，所有8名遭受槍傷的人都是成年人，其中一名在槍擊事件後受傷的人是1名青少年。

海絲特說，2名副警長一直在為該活動提供安保服務，但他們都沒有看到槍手或射手，槍擊爆發後2名副警長都對受害者進行了救助。她還補充說，「在為代表和平與平等的人慶祝活動時，槍手透過槍支和暴力來試圖表達意見分歧，這既不幸又很悲哀。」