農曆春節到來，民眾趕著到銀行提領現金或兌換新鈔！東勢分局指出，為強化「保護民眾存款、提款安全」，加強轄內各金融機構安全維護，綿密規畫守望、巡邏等警力勤務，交替值勤，提升見警率，就是要維護民眾生命財產安全。

警方指出，為守護民眾提領、存款的安全，東勢分局已於日前規畫警力於多處金融機構執行安全守望勤務，防制犯罪穩定治安，讓民眾安心提領存款過好年。

農曆年關到來，東勢警加強金融機構守望防止詐騙。(警方提供)

春節前後期間，民眾提領款項頻繁，應多加注意自身安全，若發現金融機構周遭有可疑人事，應立即通報金融機構行員，若有發現明顯犯案動機則直接通報守望員警，以避免宵小趁機從事不法行為。

石岡分駐所員警日前執行金融機構安全守望勤務時也主動積極向民眾宣導防詐騙資訊，以防有心人士利用年節期間進行詐騙，希望透過面對面的口頭宣導，更加深民眾印象提高防詐警覺心，多一分確認，少一分損失，警民共同來防制詐騙案件發生。

石岡分駐所長余青峰表示，過年前夕為詐騙高峰期，近期因疫情關係，各類宅經濟活躍，民眾於網路上購物更是頻繁，網路購物雖方便卻也衍生出「假網拍」及「ATM解除分期」兩大詐騙手法，提醒民眾必須提高警覺小心謹慎才能遠離詐騙。