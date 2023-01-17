形象陽光的李霈瑜（大霈）和傅孟柏在Disney＋影集《台灣犯罪故事》最後單元〈黑潮之下〉變得陰鬱頹廢，大霈飾演軍中輔導長，為了軍營命案和躲避討債集團的傅孟柏一起查案。大霈劇中神色凝重，還被高英軒飾演的軍官抓頭撞桌子；而傅孟柏則染了布丁頭、吃檳榔、戴金項鍊，充滿「入世感」的造型，照鏡子時自己都嚇一跳，笑說，她（大霈）在現場覺得我很臭，很討厭我。

大霈認為輔導長的角色就像軍人的溫柔鄉，她特地請教空軍出身的爸爸，但爸爸只在乎美姿美儀，「他就在乎要怎麼敬禮，走路要挺，要進入當兵狀態。」劇中大霈有場偷偷到殯儀館查看屍體的橋段，開拍前導演有請法師設祭壇保護大家，但拍攝當下仍精神緊繃，僅是機器發出聲音就讓她嚇得快尿出來，「那冰櫃打開是看得到『鄰居』的，當天還是殺青日，拍完導演有給我一束百合花還有紅包，我有把紅包捐出去」。

高英軒在劇中給人很強的壓迫感。（Disney＋提供）

她和高英軒在劇中交手的戲都有很強的壓迫感，高英軒常突然對大霈大吼，語帶威脅或是直接的肢體暴力，大霈還因此睡不好，開玩笑說，真的好討厭他，他吼我我是真的嚇到，頭撞桌子的戲當下我真的覺得很委屈。2人其實相識多年，她大讚高英軒演戲的狀態都維持非常好。

傅孟柏為戲顛覆陽光形象變得頹廢。（Disney＋提供）

傅孟柏在劇中的遭遇相當慘烈，從船上被打到岸上，因為幾乎從頭被打到尾，導演還設定角色一定要穿外套。傅孟柏為了讓角色接地氣，首次為戲吃檳榔，製造嘴巴紅一圈的效果；一次不小心吃到「檳榔王」竟開始心悸冒汗，趕緊傳訊息問張再興要如何緩解，「那時拍戲很冷，其實吃檳榔的好處就是讓身體回溫」。

大霈（後）和傅孟柏在劇中變得陰鬱。（Disney＋提供）

他有場被綑綁丟進水中的戲，本身有潛水執照的他，拍戲時要表現得不諳水性 ，傅孟柏認為潛入水中不難，難得是還要顧及表情，「在水裡掙扎很容易，但在水裡放鬆解脫，難度很高，但可以把興趣（潛水）使用在拍戲上，很划算。」殺青後傅孟伯把頭髮全部剪掉，為下一個陽光的新角色做準備，也順勢向角色道別，但他笑說讀本時導演忍不住問他，你的眼神怎麼有暴戾之氣？