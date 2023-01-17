台北市內湖區行善社會住宅去年12月交屋，卻被媒體爆出磁磚出現霉斑、牆壁出現裂縫等誇張缺失，台北市都發局今日表示，得知相關缺失後，就盡速要求統包廠商進場檢修，目前都已完成修繕。

都發局表示，有關媒體報導行善社會住宅部分戶內及公共區域出現缺失，經查明後得知，牆面裂縫為異材質交界所產生，並無結構安全疑慮，已陸續修補處理；而室內天花板裂痕處也進行修補、更換；公共樓梯欄杆鏽斑及走道磁磚髒污則是清潔劑清洗所致，將加強清理；另外，牆面破洞、窗戶周圍漏水及窗框未密合、陽台排水及熱水管堵塞、天花板未留冷氣管線孔洞等情形都已經修繕完畢。

都發局說，針對新完工的社宅都有採行「162快速服務」機制，積極處理住戶反映的各項服務或維修問題，針對現場仍有部分破損或清潔未臻之處，已責令原統包廠商隨即進場做保固檢修服務，並納入後續驗收注意事項，滾動修正，以確保所有社宅住戶居住品質。