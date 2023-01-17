大陸國家統計局17日公布，2022年GDP增長3％，結構來看以資本形成一家獨大，對經濟增長的貢獻率高達50.1％，占3％其中的1.5個百分點。結構與2020年相仿，按照2020～2021年走勢，2023年有望再轉換至消費大增、占高貢獻率的結構。

統計局17日公布，大陸2022年拉動經濟增長結構分別是最終消費支出1個百分點，資本形成1.5個百分點，貨物和服務淨出口0.5個百分點。對經濟增長的貢獻率分別是：最終消費支出32.8％，資本形成50.1％，貨物和服務淨出口17.1％。

大陸2022年GDP增長3％，創下40年來次低，而期間最低正是2020年（GDP增長2.2％）。兩個年度均為被新冠疫情突襲，政策來不及反應而導致經濟活動停擺，因此年內經濟增長主要仰賴投資，尤其官方投資的拉動。

兩年度的經濟結構也相當類似，2020年，大陸拉動經濟增長結構分別是最終消費支出向下拉動0.5個百分點，資本形成向上拉動2.2個百分點，貨物和服務淨出口向上拉動0.7個百分點。

在隨後的2021年，大陸消費發揮重要作用，轉換成經濟主動能。當年大陸拉動經濟增長結構分別是最終消費支出拉動5.3個百分點，資本形成向上拉動1.1個百分點，貨物和服務淨出口向上拉動1.7個百分點。因此從2020～2021年歷史經驗，大陸2022～2023年也可能放照此走勢，今年消費有望強拉成為大陸經濟主旋律。