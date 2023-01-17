新春草莓季！台虎精釀推出兩款全新風貌的草莓啤酒，分別為濃度超有感的草莓冰沙9.99%「美莓大顆粒」，以及輕盈易飲的朦朧系新作「朦朧草莓優格」，用草莓的大紅喜氣微醺賀新年，圍爐搭配年夜菜、走春時帶去參拜，從除夕爽喝到開工！兩款春節應景的期間限定新品將於1月21日陸續開賣，可至7-Eleven、Mia C’bon Market、city'super、微風超市、誠品選購。

「美莓大顆粒」是以經典調酒草莓戴克利（Strawberry Daiquiri）為發想的酒款，結合冷凍草莓、檸檬汁與萊姆酒後，打出酸甜冰沙口感的人氣調酒。而美莓大顆粒萃取出草莓豐沛飽滿的莓果香氣，添加萊姆汁賦予出酸而不澀的清新氣息，搭配純天然發酵9.99%兇猛趴數，享受完草莓檸香的溫柔繚繞後，迎來9.99%濃度紮實的尾勁衝擊。

台虎精釀建議，參考包裝上的品飲步驟，將美莓大顆粒冷凍數小時後，把略結冰的酒液倒至杯中，完美重現出調酒草莓戴克利的冰沙口感，在家DIY做出經典調酒的迷人風味。

台虎精釀以輕鬆微醺著稱的朦朧系列新作「朦朧草莓優格」，用甜蜜草莓譜出男女通殺的大人系乳酸飲料！承襲一貫俏皮emoji包裝設計，浪漫粉嫩的酒色，無不激起萬千酒鬼們的少女心，4％ 低酒感輕盈微氣泡，讓春節飄滿朦朧的粉紅泡泡，走春帶著它，來場微醺輕旅行。

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