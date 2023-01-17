國家通訊傳播委員會(NCC)明(18)日將審查台灣大併台灣之星、遠傳併亞太電信兩大電信合併案，由於NCC將要求兩家業者於6月30日前繳回超標頻寬，讓原本希望能保留頻寬的台灣大美夢落空，傳出台灣大不滿此判決，認為無償繳回也會重傷企業權益，可能放棄合併台灣之星。

台灣大稍早回應：靜待NCC審議。

兩大合併案都有頻寬超標的狀況，遠傳在3GHz以下超標、台灣大在珍稀的1GHz以下超標10MHz，但兩家態度不同，遠傳已表示可以繳回，但台灣大不要，並引用無線電頻率使用管理辦法12條相關內容，希望以電信事業間讓與合併等因素變化，以及公共利益考量保留。

由於頻寬屬數位部業務，傳出數位部已經依據12條第1項認定超標，與NCC都認為台灣大不符合12條第4項的公共利益等要件，要求台灣大繳回超額頻寬。

業者認為，由於各界都認為兩大電信合併案農曆年前要有個著落，NCC在與數位部做出頻寬處理共識後，明日有望採有條件通過此兩案，但若台灣大不滿條件，確實也有空間悔婚，不併台灣之星了。

事實上，NCC也有此兩岸不宜再拖的共識，上周五下午忙加開會議討論合併案，不過台灣大也暗示態度，從上周台灣大總經理林之晨的「婚姻」比喻，已可嗅出台灣大內部出現放棄併購的不同聲音。

林之晨表示，這就像兩人18歲時約好以後要結婚，結果到了28歲，人生狀況都不一樣了。業界解讀，此話意味NCC跟數位部還像雙親在算聘金，結果算到後來，兩人婚都不結了，哪裡來的聘金？雙方要是結不了婚，「父母」絕對有責任。

業界認為，若超頻頻寬必須繳回，台灣大要不放棄併購台灣之星，讓台灣進入「電信雙雄」，即中華電、遠傳兩大局面，自己退居第三，要不就得與台灣之星大股東頂新魏家再就價格協商，但魏家會否同意台灣大開出的條件，恐怕還有得喬。

業界分析，倘若遠傳合併亞太，台灣之星將有能力吸納亞太的中低價資費用戶，若能回流100萬用戶，台灣之星用戶數將超過300萬戶，反而是個轉機，加上台灣之星就此確立獨家平價優勢，反而與其他業者做出區分，未必還需要嫁給台灣大。