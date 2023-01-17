德國工程公司西門子(Siemens)周一宣布，該公司已經在印度簽下價值30億歐元的貨運火車供應和服務合約，為該公司有史以來最大筆的軌道列車訂單。

西門子將供應總數1200輛的電動列車，並提供為期35年的服務。該交易也是印度有史以來最大筆交易。

由西門子設計的9000匹馬力、最高時速120公里的列車，將在未來11年在印度陸續組裝，並最快在24個月後交貨。

西門子移動的執行長Michael Peter說，這些新火車的運輸將可取代50萬至80萬輛卡車。執行長說，對西門子而言，該筆訂單是在印度業務的一大步，西門子之前在印度僅提供零組件和基礎建設。

「印度正在為火車尋找技術、更好的效率和更高的使用壽命」，執行長說，「過去印度自己製造火車，但是現在希望增加可靠性和平均時速」。

西門子也希望在印度尋求其它的鐵路合約。印度為全球最大的鐵路市場，每天有2400萬人次旅客，乘坐超過2.2萬輛列車。

西門子說，印度政府希望增加貨運運輸中，鐵路運輸占比從現在的27%提高到40%至45%。

在去年12月，西門子也在澳洲敲定一項價值9億歐元、雪梨一條新地鐵線的訂單。