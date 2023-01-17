第4河川局濁水溪揚塵防制春節不打烊，打造「有風無沙」年假。（第4河川局提供／張朝欣雲林傳真）

農曆春節即將到來，正值東北季風好發期，經濟部水利署第4河川局為讓濁水溪沿岸居民有個「有風無沙」春節年假，舉行揚塵抑制聯繫會議，17日表示濁水溪河川裸露沙洲總面積，已由早期2000公頃改善至目前的85公頃，年假期間將加強灑水等揚塵抑制工作，並每日指派專人在現場隨時因應各種突發狀況。

4河局「春節連假揚塵抑制聯繫會議」，以衛星影像及無人機空拍畫面，檢討濁水溪中沙大橋到雲林縣麥寮鄉出海口約30公里河段最新裸露地分布情形，局長李友平表示，自行政院補助濁水溪揚塵防制經費以來，河川裸露沙洲面積已大幅縮減，目前大多為河中沙洲，呈現溼潤狀態，不致被東北季風刮起揚塵。

為確保農曆春節期間沒有揚塵，4河局已規畫各單位透過APP通報群組橫向聯繫，每日指派專人留守待命，並依環保署預告空品狀況及揚塵警報可能發生日期，通知相關單位啟動應變作為，包括市區道路與水防道路的車行揚塵灑水抑制、三仙膠噴灑河川裸露地、協調消防車灑水等措施。

李友平說，去年度是4河局揚塵防制成果的豐收年，不僅榮獲國發會「第5屆政府服務獎」、公共工程委員會「第22屆公共工程金質獎」，更寫下年度揚塵不良日僅2天的超低天數紀錄，工作同仁們一整年的努力獲得肯定，士氣大振。

4河局指出，今年恰逢傳統農曆「水兔」年，未來1年將守住兔年揚塵不良日2天防線，進一步直闖終極目標「揚塵零」。為鄉親準備好1個沒有風飛沙的濁水溪，是每年歲末年終的重要任務之一。