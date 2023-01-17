睽違已久的台灣燈會於2023回歸台北舉行，天成飯店集團看好大型活動商機及搶攻因應燈會湧入旅遊住宿需求市場，旗下四館：台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-華山町及天成文旅-蜂巢，推出「2023台灣燈會限定優惠」，自2月5日至2月19日入住任一房型，享有依官網彈性房價再享9折，折扣後雙人房1,664元起，三人房2,474元起，四人房3,779元起，三五好友或闔家出遊，在繽紛絢爛且溫馨燈節氛圍裡，探索台北城的精采。

天成飯店集團「2023台灣燈會限定優惠」，消費者預訂入住即享官網優惠價再9折優惠，包括位於台北車後站商圈的天成文旅-蜂巢，雙人房每晚1,664元起，天成文旅-華山町緊鄰燈會東區商圈，雙人房每晚最低2,520元起，愜意的漫步於東區街頭欣賞燈會精彩作品，為旅行增添文藝氣息。坐落於捷運台北車站M3出口旁的台北天成大飯店，雙人房每晚3,149元起，搭乘大眾交通工具，輕鬆抵達展區且悠遊賞燈。緊鄰西門及艋舺商圈，客房全面改裝的台北花園大酒店，折扣後每晚3,509元起，免費周邊景點接駁服務，貼心便捷玩透大台北。