捷運警察統計捷運站周邊機車違停的情形。（翻攝畫面）

新北市捷運輔大站、迴龍站、丹鳳站因機車停車場腹地狹小，且該地區通勤民眾停放需求量大，導致民眾趕上班任意停放，甚至將原本停放在停車格內、他人機車移出，離開後又未歸位，害車主遭開單，案經申訴，釐清車主原本停放位置，警方予以撤銷，警方仍呼籲民眾發揮公德心，多替他人設想。

捷警表示，去年12月8日，民眾申訴指稱，將機車停在規定停車格內，但牽車卻發現機車被他人拉出，放置在中央通道中間，遭警方開單舉發，經捷運警察調閱監視器，協助民眾釐清，見一對男女，將被開單的民眾機車拉出後，牽出自己的機車，隨即揚長而去。

員警協助撤銷機車車主罰單後呼籲，年節期間搭乘捷運系統出遊、返鄉人潮擁擠，如騎乘機車到車站轉運，需注意現場的標誌、標線以及告示牌，確實停放在停車格內，並拍照確認，避免遭他人移置而受罰，另外，如遇停車場客滿，切勿擅自移動他人車輛，以免衍生相關爭議。

捷運警察統計，去年1月至12月違規停車案件計有3328件，其中以迴龍站504件、輔大站281件、丹鳳站193件等三站違規停車件數最高。常見機車違規態樣為「占用身心障礙停車格」、「占用自行車停放區」及「未依規定停放於停車格內」等，依《道路交通管理處罰條例》最高可處罰1200元罰鍰。