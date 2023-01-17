國道4號豐原至潭子路段搶在春節連假前開放通車，透過台74線與國道3號霧峰交流道銜接，形成台中地區高、快速公路路網；高公局建議民眾往返台中市區，可在國1台中系統、國3中港系統轉國4銜接台74線，避開西部國道台中路段尖峰壅塞車流。

台74線是台中市區內環，以往北部車流往返台中市區要使用台74線，主要是藉國道1號大雅、中港、南屯3處交流道上下平面道路來銜接。國道4號豐原潭子路段通車後，在國道1號台中系統、國道3號中港系統轉行國道4號，可快速抵達豐原、潭子地區，也可直接銜接台74線進入台中市區，不必耗時在上下交流道、路口等候。

另高公局根據歷年春節連假特性及大數據分析顯示，台中都會區是國道南來北往交通瓶頸路段，尤其大年初一至初三南向每日8至13時，國1后里至大雅、國3快官至霧峰等路段；大年初三至初六北向每日10至23時，國1南屯至后里、國3快官至中港系統等路段。建議長途民眾可利用新通車的國4豐原至潭子路段，從國1台中系統、國3中港系統轉國4銜接台74至國3霧峰交流道，避開上述易壅塞路段，省時又方便。