周五（20日）就是24節氣中的「大寒」，是一年中最冷的日子，小孟老師在臉書粉專分享「大寒」當天的6項禁忌，包括不要吃生冷食物、不宜過早外出、忌激烈運動、避免過量飲酒、暖氣不宜過強等，尤其是年長者更要注意，另外作息最好是早睡晚起，以補足精氣，讓身體不斷活化。

【大寒6禁忌】

1、切忌食生冷食物：

「大寒」這天切記不可以吃冰冷食物，吃太多易手腳冰冷、引發頭痛、氣血不順。

2、不宜過早外出：

「大寒」天氣寒冷，若太早出門，長輩易因心血管收縮導致身體不適，當日需早起者建議要多穿衣服。

3、忌激烈運動：

「大寒」天氣較寒冷，如過度跑步運動，易導致心血管劇烈收縮，或導致感冒及身體不適，另外長者也易有心血管疾病發生，因此應避免過量運動。

4、早睡晚起：

俗話說秋冬養陰，而晚上9點就是陰氣的開始，因此「大寒」後最好早睡晚起，睡眠時間長才能補足精氣，讓身體不斷活化。

5、少喝酒：

「大寒」這天喝酒易有短暫發熱感，但等熱感消退後體溫會急速下降，輕者感冒，重者失溫導致猝死。

6、暖氣不宜過強：

使用暖氣的朋友不宜在「大寒」節氣裡開過強，以免皮膚乾燥導致乾癢、傷害角質層。

【3項大寒養生法】

1、喝粥，喝熱湯：

「大寒」這天可用熱湯補身體，不僅可養胃還能讓身體暖和，若用羊肉、豬大骨、烏骨雞、鱔魚來熬煮成湯，能旺氣血，使精力旺盛，外出也不怕寒冷。

2、多吃抗寒食物

「大寒」這天可多吃龍眼、黑芝麻、山藥、核桃能讓身體暖和抗寒，還能避免寒氣滲入骨頭，造成骨頭酸痛。

3、睡前泡澡：

外出回家的人，可在「大寒」這天睡前泡熱水澡，能讓筋骨舒緩，還能活絡筋骨，避免冷冬造成骨頭過度僵硬。