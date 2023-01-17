前台北市長柯文哲卸任時不段強調市政是一棒接一棒，而台北市副市長李四川在臉書PO出視察環南市場及第一果菜批發市場改建工程的照片，李四川大讚柯市府「能讓此工程開工改建，我很佩服」。此話也引來柯文哲留言「完工前最後階段，請李副幫忙盯緊了」，也讓網友讚稱「政治也可以很暖心。」

李四川在臉書寫下，環南市場及第一果菜批發市場改建工程是穿西裝改西裝的工程，施工有很大的困難，柯市府能讓此工程開工改建，他很佩服。

李說，他視察過程中與施工團隊討論工程碰到的問題，請施工團隊全力以赴在2026年上半年完成主體工程，將臨時的中繼市場攤商遷回永久主體大樓。

另外李四川強調，因年節將近，批發市場採購民眾及車輛相對較多，施工團隊應做好工地車輛區隔管制，避免影響民眾採買。對於週邊道路路面也指示新工處要立即改善。

而李四川的貼文也引來柯文哲按讚留言，表示，各大市場改建讓人民好好逛市場、食的安全，這就是讓政治落實在人民生活的每一天，完工前最後階段，請李副幫忙盯緊。

李四川也特別再回覆「市政是延續的，我會盯緊。感謝市長的關心，祝新年快樂。」兩人的暖心互動也讓網友大嘆，「不分黨派，不搶功邀功，能真實評論，這樣的政治人物令人尊敬。」