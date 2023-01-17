Four games to two. You already know who I’m with. Don’t ask me. Also who’s guarding me?! pic.twitter.com/rjBcnyXAOR — SHAQ (@SHAQ) January 16, 2023

名人堂中鋒俠客歐尼爾（Shaquille O'Neal）在推特貼出一張五對五的合成照，他選出當代最好的5位球員來對抗5位頂尖的前輩。現代五虎包含詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（ Kevin Durant）、阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）、恩比德（Joel Embiid）。

老前輩五虎為麥可喬丹（Michael Jordan）、布萊恩（Kobe Bryant）、魔術強生（Magic Johnson）、大鳥伯德（Larry Bird）、歐尼爾。

歐尼爾寫道：「這將以4勝2負分出高下，別問我誰會贏，你們知道我幫哪一隊的，還有誰要來防守我呢？」

這張照片單日就有超過1500萬觀看次數，引起球迷熱議，年輕球迷很難想像有人能夠守住KD，同樣老一輩的球迷也不信有人能守住巔峰歐尼爾。在進攻方面，有人指出KD或柯瑞只要一人有手感就等於贏下該場比賽了，但是也有人認為MJ和Kobe聯手實在難以想像他們會輸。

網友把對戰組合拿到專門假想職業競賽的網站WhatIfSports.com去模擬賽果，結果是俠客隊佔了些微優勢。關鍵還是在於用什麼年代的NBA規則去打，如果是80/90年代規則，MJ和Kobe輪流持球單打大概是無解的，反之若用時下的跑轟打法，KD與柯瑞已經在勇士證明過他們的強大。

不過既然是在歐尼爾的推特，大部分球迷還是支持歐尼爾的，他們指出光是歐尼爾就必須出動對方兩個人來防守了，因此是歐尼爾一隊有優勢，「俠客你太謙虛了，不是4勝2負而是4戰橫掃才對。」