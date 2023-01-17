農曆春節將至，除了圍爐吃大餐，許多人更會準備年節零食，與親友一同享用，或做為看電視、追劇的良伴，不過年節零食暗藏高熱量危機，容易會讓身後身材走樣。營養師彭逸珊整理出10款年節零食熱量排行，其中，堪稱年節零食代表的開心果熱量最高，每100克高達602大卡，其次為蜜汁腰果、瓜子。

彭逸珊在臉書粉專「愛健康營養師 珊珊」發文表示，以100公克食材所含熱量來看，開心果熱量最高有602大卡，其次是蜜汁腰果593大卡、瓜子513大卡、花生麻荖504大卡、牛軋糖440大卡、核棗糕425大卡、沙其瑪372大卡、肉乾330大卡、黑糖發糕231大卡、紅豆年糕225大卡。

彭逸珊提醒，過年期間一般人很容易變成沙發馬鈴薯，或是坐上牌桌摸兩圈，不知不覺得就吃掉一包包餅乾、吃下不少高熱量的零食，等到過年後體重再見高峰，徒增懊惱，因此尚未購買年節零食前的人可參考此熱量排行榜決定採購名單，已買好的人則可在享用前先看此排行榜、心理有個底，以免熱量爆高。

為了避免一次吃下太多零食，導致年節過後體重大增讓人懊惱，營養師楊哲雄建議，吃零食時儘量拿一個小容器，把當次要吃的量抓出來，不僅可以控制份量，也能減少零食開關多次的空氣接觸，避免潮濕影響口感。