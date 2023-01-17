高雄市政府社會局即日起開始發送兒少餐食券，預計有1000名弱勢兒少受惠。為考量通貨膨脹，餐食券面額今年大幅調漲14％，面額提升至80元新台幣，兒少可就近至住家附近連鎖超商、連鎖便當店等1165個兌換據點兌換88元至90元的等值餐食。

社會局17日說，除運用高市公益彩券盈餘基金外，也結合多家民間企業、慈善團體及善心人士熱心捐款，並與統一超商、全家超商、OK超商、𡘙師傅便當店及正忠排骨飯等廠商合作，推動弱勢家庭兒少寒暑假餐食券計畫。

一名男子帶著一對兒女包含國中二年級的阿偉與國小六年級的女兒小妤至社福中心領取兒少餐食劵時，小妤相當開心，表示等一下就可以去便當店兌換雞腿便當。此名男子近期投資失敗，家中經濟陷入困難，且家中還有高齡的祖母，他獨力承擔起照顧一家老小的責任。

對於社會局社工主動協助申請兒少餐食兌換劵，男子與家人感謝社會局幫忙減輕家裡的經濟負擔。

社會局長謝琍琍表示，社會局重視照顧弱勢兒少，以「餐食券服務」提供營養餐食，若民眾發現生活困難、疏忽照顧或緊急危難的兒少，可以就近向社會局18處社會福利服務中心、撥打社會福利諮詢專線（07）3344－885求助、113保護專線協助通報。