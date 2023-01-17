中華職棒大聯盟樂天桃猿農曆年後備戰新球季的行程之一，就是2月11日、12日將六度遠征石垣島，與千葉羅德海洋隊進行亞洲門戶交流賽2場賽事，球團17日公布此行參與的25人名單，包括林泓育、陳冠宇、陳鴻文還有成晉等好手，專屬啦啦隊樂天女孩派出林襄、十元、宋宋、穎樂、雅涵以及熊霓為桃猿應猿。

樂天桃猿此次移地訓練交流賽球員陣容包括投手：陳冠宇、陳鴻文、楊彬、林子崴、陳克羿、劉家翔、邱緯綸、賴知頎、邱駿威、張梓軒；捕手：林泓育、宋嘉翔、毛英傑、邱家慶；內野手：廖健富、馬傑森、馮健庭、楊晉豪、楊家勝、陳佳樂、董順傑；外野手：成晉、蔡鎮宇、林政華、林耀煌，共計10名投手、4名捕手、7名內野手、4名外野手，由日籍古久保健二與陳瑞振兩位教練領軍，預計2月10日出發。

樂天桃猿領隊浦韋青表示，屆時球員將在交流賽穿著2023年「綽號球衣十代」對抗千葉羅德海洋隊，目前球隊正在進行第一階段體能營，透過總教練曾豪駒在WBC中華隊的協調，讓外野手成晉與投手陳冠宇得以參加石垣島的賽事，曾效力羅德的陳冠宇將舊地重遊，賽事精彩可期。

除了兩隊球員球技交流，樂天桃猿專屬啦啦隊樂天女孩也派出林襄、十元、宋宋、穎樂、雅涵以及熊霓為桃猿應「猿」，賽後也會安排球員簽名會以及樂天女孩遊戲互動活動，並推出「亞洲門戶交流賽」獨家套裝主題遊程期間，球迷可以透過易飛網官網瞭解詳情。