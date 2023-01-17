今年農曆年節10天連假結束後，緊接著就是情人的重頭戲西洋情人節及白色情人節。新北市政府高灘地工程管理處為迎接情人節到來，在新北河濱公園3座跨河景觀橋三重辰光橋、新莊新月橋、新店陽光橋，營造絢麗光雕造景藝術，讓新北河濱越夜越浪漫，讓情人們情感加分。

新北市水利局表示，新北河濱公園跨河景觀橋已成為知名的觀光景點，每一座橋樑夜間皆有各自的光雕主題特色。高灘處在三重辰光橋、跨板橋新莊的新月橋及新店陽光橋設置情人節夜間光雕造景裝置，營造情人節浪漫意象。

辰光橋可於橋梁兩端入口處跟隨著手捧愛心的可愛兔子們進入長約605公尺、充滿如心律跳動般的光廊道，途中穿越悸動心跳隧道及愛心樹隧道，象徵彼此悸動的愛情長長久久；走累了，可到鵲鳥造型的休憩區歇足，觀賞周圍掛滿以織女編織為概念的愛心造型燈飾，今年更突破首次將光雕懸掛於空中之特殊設計。

跨越板橋新莊的新月橋，為迎接兔年的到來，以福兔迎祥為設計概念，結合新月橋原有充滿浪漫氛圍的夜晚光雕，利用繽紛的LED燈條及燈串，於橋上欄杆及兩端平台花圃中布置許多可愛活潑的兔子群，與橋中央的月球裝置藝術相呼應，象徵美好希望，迎接來年開心健康的生活。

今年首次布展夜間光雕的新店陽光橋，循著燈海的方向，兩側的路樹裝置甜蜜色系燈串，點綴成迎賓大道，一路延伸至陽光橋上，讓夜晚的陽光運動公園同樣展現風情迷人的浪漫氣氛，情人手牽著手漫步其中，幸福滿滿情感加分。

3座景觀橋情人節光雕造景即將於1月21日除夕當天展演至3月14日止，共53天，每天點燈時間為晚上5時30分至10時30分，趕緊來趟新北河濱公園欣賞美麗浪漫的夜間光雕。

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