知名韓國泡麵品牌「農心」辛拉麵，今天被衛福部食藥署驗出在調味粉包中含有農藥環氧乙烷殘留，總共1000箱、1128公斤的產品得依規定退運或銷毀。此外，食藥署今也驗出日本草莓再度出現農藥超標情形，將對不合格廠商實施百分百查驗，確保國人食品安全。

食藥署今天公布邊境檢驗不合格商品共10項，其中最知名的為韓國株式會社農心生產製造的「NONGSHIM農心超進化辛碗麵（豆腐泡菜味）」，因檢出調味粉包中含有農藥環氧乙烷0.075mg／kg，不符我國規定，全部1000箱、1128公斤產品得依規定退運或銷毀。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，部分國家將環氧乙烷開放用於香料、芝麻薰蒸殺菌的農藥，但目前我國並未准許使用，這款泡麵是由星禾國際有限公司引進，而食藥署於去年五月起就發現進口泡麵有類似不合格情形，目前總共有三批進口泡麵出現違規，但這間進口商是半年來首次被驗出不合格。

陳慶裕指出，目前已將不合格的進口商，提高至20％～50％的抽檢率，並請廠商與製造商確認商品製造過程是否有問題，暫不考慮全面對進口泡麵提高抽檢率。

此外，今天還有兩批從日本引進的草莓被驗出農藥不合格，陳慶裕說，這兩批草莓分別是由千和水果有限公司以及商田實業有限公司引進，都驗出0.14ppm至0.27ppm不等的農藥氟尼胺，總共退運、銷毀454公斤。

陳慶裕說，針對日本去年11月起的草莓季，目前已將抽檢率提高至20％～50％，並對不合格業者以及新業者採取百分之百的查驗措施。

食藥署今天公布的不合格商品，還包含摩洛哥的薄荷風味茶、印尼的白藜麥、菲律賓的肉罐等，分別因農藥、防腐劑等違規遭退運或銷毀。