桃園國中九年級的黃浩翔（左）捐出普仁獎學金，校長蘇品如很感動。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

前桃園市長鄭文燦頒獎給桃園國中九年級的黃浩翔。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

腦性麻痺、不良於行的普仁小太陽戴妙珍，需助行器才能行走。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

桃園國中9年級黃浩翔，父重度身障曾換心、菲籍母也體弱，但他仍堅強獨立，獲得靈鷲山「小太陽」桃園區普仁獎肯定，上月24日頒獎典禮上，他看到另名得獎者戴妙珍腦麻不良於行，要拄著助行器才能勉強行走，決定捐出自己的獎學金給對方，幫助比他更需要幫助的人。

黃浩翔的媽媽是菲律賓籍，腎臟不好，偶而還要返國照顧外婆，爸爸則是重度身障者，換過2支心臟支架，常出入醫院，曾被告知時日不多，黃浩翔聽聞爸爸有可能在他高中就會離開，他反而更堅強獨立，並向導師蔡玉玲說不想把悲傷帶給同學，讓師長都心疼。

蔡玉玲說，黃浩翔每天最早到校，協助保管教室鑰匙，喜愛數理的他，國中3年都擔任班上的資訊股長，也受工程師爸爸影響，希望有朝一日成為科學家，進入美國國家航空暨太空總署（NASA）工作，因此非常努力充實自己，課餘時間也沉浸電子、電機領域，涉獵相關書籍、上網自學程式。

蔡玉玲說，常常看到黃浩翔拿一本厚厚的數學題庫瘋狂演練，樂在其中，也因黃母教會他西洋棋，不但帶動班上同學一起動腦，也常上網找網友對弈，認識國外同好，無形中提升英語實力。黃浩翔正面積極的故事，讓他獲得普仁獎肯定，成為全國60位得主之一。

黃浩翔說，最敬佩的人是爸爸，知道爸爸曾獲得善人捐贈完好無缺的心臟，才能奇蹟活至今日，心懷感恩，希望取之於社會、用之於社會，當爸爸提議捐出獎學金，他爽快答應，希望能對得起普仁獎，也期盼善的漣漪可以持續擴散。