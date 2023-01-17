還稅於民6000元現金確定過年前領不到了，那究竟何時可領？國民黨團總召曾銘宗今於立院聯席委員會質詢國發會主委龔明鑫，龔明鑫預估，如果特別條例順利通過，會盡快在2月底3月初發現金。

曾銘宗質詢，假設特別條例19日就三讀，政院的特別預算何時可以送進來？主計長朱澤民表示，還要看各部會編列狀況，並通過行政院會，年前最後一次院會就19日當天，因此預算要送到立院，要等年後才有可能。曾追問能否保證二月中送來？朱不敢保證，要看各部會。

龔明鑫則表示，特別條例在立法院通過後就會盡快提出預算，2月2日的行政院會可能來不及，盡量在2月9日或16日通過之後送到立法院，他預估最可能發放現金的時間應該是在2月底或3月初。

至於發放系統是否已準備好？數位部長唐鳳表示，因為原先已經有孩童防疫補貼與振興五倍券的系統已經設計好，還要擴增系統到能承受全民發現金的使用量，也是預計2月底3月初可以做好資安測試。

民進黨立委管碧玲則要求228就要能保證發放現金，她呼籲立院這兩天把特別條例送出委員會免協商，19日就三讀，政院最好2月2日就在行政院會通過預算，送到立法院審議，這樣不用到3月，2月底之前就能發現金。龔明鑫表示，在2月9日跟16日通過也是希望拚月底前發放；唐鳳則說系統部分228 可以開始發放。

管碧玲認為，如果政院拖到2月16日才送到立院是「不禮貌」，2月9日之前一定要通過，讓反對黨有意見的話有充分時間審查。她也指出，前瞻特別條例通過，政院6天送來，紓困預算3天送來，海空軍購2天送來，立院願意提早開會來處理，最好5天內就能送來，2月底前就要能發現金。