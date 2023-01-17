台北內湖一處道路的斑馬線被發現一部分被大型貨櫃「壓著」，斑馬線變得長短不一，影響路人行走，連一旁的紅線都沿著貨櫃周圍劃設，目擊者痛批政府是在「繞過問題」；網友認為應是該處為私有土地，地主不願被徵收，又不想土地變成既有道路，才會用貨櫃佔著，形成如此奇景。

有網友在臉書「爆廢公社」分享照片，台北內湖一處道路的斑馬線被目擊外型相當奇特，因為有個大型貨櫃「壓在」斑馬線的一角，約莫7條線，造成斑馬線長度不一，行人要通過增加難度，而依據劃設痕跡，可見當初在劃設時就已避開貨櫃，連紅線也是沿著貨櫃周圍劃設，PO文者大酸「別的國家：解決問題，台灣：繞過問題」，照片曝光引發討論。

多數網友留言「印象中是私人地，地主不賣又怕被弄成既成道路，就吊個貨櫃佔位了」、「這是住貨櫃屋？好特別的斑馬線，公務人員太有才」、「地主或子嗣不想被徵收，只想放著等都更之類的因素就只好畫成這樣」、「這個還是盡快解決，畢竟是在道路上會發生車禍，就來不及了」、「私人土地是要怎麼解決？政府不出錢買當然要這樣畫呀」、「PO的人買下來捐給地方政府使用，展現妳的大愛」、「私有土地被畫上道路，如果不使用大家會以為是公有地，我們鄉下的道路很多是私有土地，政府沒錢徵收」。