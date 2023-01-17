該路段屬市區環外道路，有許多大型貨車使用，因此需有寬敞的行車空間，且新設的植栽區、停車格設置，造成車輛行駛停靠的隱性危險。（張茂雄攝）

澎湖縣長陳光復17日前往馬公市四維、文光路口勘查市區道路人行空間改善工程。陳光復表示，馬公四維路為市區大型車輛的聯外道路，為改善該區道路通暢，將全面取消路邊植栽區，並僅單邊畫設停車格，以提升道路之行車安全。

為檢討馬公市四維路市區道路人行空間改善工程爭議，澎湖縣政府特別召開主管工作會報，會後陳光復在副縣長林皆興、秘書長蔡淇賢及行政處長陳鈺雲陪同下，親自前往馬公市四維、文光路口實地勘查，並由工務處長薛文堂進行簡報。

陳光復表示，民眾反映馬公四維路的道路改善工程設計不當，導致行車空間縮減，且路口彎道寬度變窄，雖然工程設計符合中央營建署相關之規定，但現勘後發現該路段屬市區環外道路，有許多大型貨車使用，因此需有寬敞的行車空間，且新設的植栽區、停車格設置，造成車輛行駛停靠的隱性危險。

為提高聯外道路使用及市區交通順暢，陳光復當場決定除取消植栽區之外，並將停車空間更改為單側停車格之方向進行調整，四維路停車格將採不收費，他說再2天就是農曆春節，希望工務處務必做好用路安全的規劃，以免造成危險。