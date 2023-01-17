為提供旅人多元的療癒新選擇。即日起至3月31日，北投老爺推出「以食會湯」專案，獨立湯屋搭配下午茶、PURE歐式餐廳午餐、晚餐三擇一，雙人成行平日只要2,588元起，用熱呼呼的溫泉和季節旬味療癒旅人身心。

北投老爺酒店為讓更多旅人感受北投特有的白磺湯泉魅力，今年以和風幽靜設計為題，推出三間全新獨立湯屋，讓情侶、夫妻在不受打擾且擁有隱私的空間中，享受泡湯樂趣，同時搭配歐舒丹的舒壓芳療或大啖歐義式美食，讓人不出國也能感受度假氣氛。以歐義料理為題的PURE歐式餐廳，主廚運用薩索雞、夏隆鴨、乳酪與松露等食材入菜，演繹出全新冬季菜單。

北投老爺酒店以和風幽靜設計為題推出三間全新獨立湯屋，6至8坪大的空間，簡約俐落的室內設計融合日本禪風特色，採用石質風呂浴池，另附可供坐臥休憩的和洋式客廳，非常適合夫妻情侶、閨密一同體驗。此外，期間限定提供歐舒丹備品，讓旅人能溫和潔淨、滋養柔潤身體肌膚與髮絲，給旅客天然溫和的極致呵護。