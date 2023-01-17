農曆新年及228連續假期即將來臨，國泰飯店觀光事業祭出多重會員好禮，AMAZZING CLUB滿意客計畫針對慕軒飯店推出「2023 AMAZZING Flash快閃活動」，即日起開賣至2月28日止，會員入住3晚再贈1晚、新會員亦可免費獲得房型升等券，喜歡林蔭大道氛圍的旅客別錯過。

為讓入住慕軒飯店的會員可享用好酒，AMAZZING CLUB滿意客計畫與Moët & Chandon合作，打造全台唯一的專屬販賣機，即日起至2月底限時推出2大活動，包含「Mini Moët+BV沐浴組會員獨享價」及「Mini Mëet加購價」，獻給所有來訪慕軒飯店的AMAZZING CLUB會員，一同感受法國酩悅香檳盛典。另小年夜至元宵節還有新春會員好禮放大送。

位處台北市中心，一直以來都給人靜謐氛圍的慕軒飯店，細膩沉穩的室內空間，和館內著名的GUSTOSO義大利餐廳、URBAN 331威士忌酒吧，開幕至今深受許多商務人士喜愛。迎接假期到來，慕軒飯店特別打造「2023 AMAZZING Flash快閃活動」，即日起至2月28日於AMAZZING CLUB官網預訂慕軒飯店，憑會員身分入住累積3晚，即免費贈送1晚「經典客房雙人房」住宿券。此外，新會員入住亦可領取「房型升等券」優惠，非常推薦喜歡低調、深度旅行的客人來訪飯店體驗獨特魅力，品嚐美酒佳餚。

AMAZZING CLUB滿意客計畫犒賞所有會員，推出2023首波獻禮，1月20日至2月5日登入AMAZZING CLUB [email protected]玩心理測驗抽獎，就有機會抽到房型升等券、餐飲折價券、點數好禮等。另外也與Moët & Chandon合作，結合品牌經典色打造華麗的販賣機，希望在2023年開始和旅客一同舉杯歡慶，迎接充滿祝福的一年。即日起至2月28日AMAZZING CLUB會員獨享2大好禮，凡會員即可以1,800元購買一枚代幣，至館內Moët & Chandon販賣機購買價值2,500元的2瓶Mini Moët與BV沐浴組。2023年新春假期開始，凡於慕軒飯店館內餐廳（URBAN331及GUSTOSO）消費滿1,500元，即可以會員價800元加購Mini Moët，更多優惠等客人打卡玩樂。

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