搶攻年後餐飲商機，連續五年榮獲米其林餐盤推薦的台北寒舍艾美酒店「寒舍食譜」中餐廳，於2月6日至3月31日的週一至週五推出「金粵鴨宴」低烹燒鴨四吃活動，每組3,980元+10％，須提早一日預訂，同步祭出「港點99」優惠，凡點選低烹燒鴨四吃料理，即可享每道99元+10％超值價格，加購米其林港式點心。同時，寒舍食譜亦推出「鮑宴風華」祭出多款極品鮑魚料理，價格自8,800元+10％至22,000元+10％，以頂級食材征服賓客味蕾。

廣式燒鴨是粵菜中講究繁複工序與純熟技法的料理，寒舍食譜燒臘團隊悉心照料每處細節，挑選3.2至3.5公斤且肉質細嫩的宜蘭櫻桃母鴨，並塗抹秘製醃料、吊掛風乾、最後上爐掛烤，以約80度的低溫烤製鴨身約1小時50分至2小時，精準掌握火候變化，完美成就最地道的風味。本次特別設計「寒舍低烹燒鴨四吃」，包含經典必嚐的「黃金低烹鴨捲餅」，柔嫩多汁搭配自製冰梅醬更提升風味的「冰梅嫩鴨胸」，桌邊服務同時驚艷視覺及味覺的「老酒薑蔥鴨腿煲」，以清爽酸菜熬製暖心暖胃的「胡椒腐竹酸菜鴨架湯」，四種做法，感受燒鴨的非凡魅力。

寒舍食譜「港點99」活動，集結20款餐廳超高人氣的港點與甜品，由點心團隊每日手工揉製、現點現做。寒舍食譜特別推薦頂級干貝與和牛等食材入饌的「北海道干貝燒賣」與「和牛潤腸粉」，綿柔口感中品嚐清甜蘿蔔絲與鹹香臘肉的「臘味蘿蔔糕」，品嚐得到整尾肥美鮮蝦的「寒舍蝦餃皇」、「鮮蝦腐皮捲」及「鮮蝦春捲」，鹹香入味的「蠔汁鳳爪皇」與「豉汁蒸排骨」，以及「叉燒包」、「竹炭流沙包」、「陳皮紅豆沙」等多款正宗港式點心。

新年展新象，寒舍食譜大廳新增沙發座位，並將原本半開放式的包廂添增珠簾，使用餐座位更獨立更具隱密性。另外，特別設置以原木打造的精品鮑魚櫃，賓客可以近距離觀賞寒舍珍藏的乾鮑，包含八頭鮑、九頭鮑與十頭鮑等。為保持其品質定期照燈清潔，鮑魚養成不容易，體積較小的十頭鮑魚也要大約十年，品質好的鮑魚擁有天然裙邊，質地新鮮有光澤，表面有薄薄的鹽粉，鼓壯飽滿。所謂「一口鮑魚一口金」指的不僅是頂級鮑魚的味道和口感，更是形容高品質的鮑魚被端上餐桌的歷程。

寒舍食譜2月6日起推出「鮑宴風華」各式鮑魚美味佳餚，從「日本14頭網鮑」，適用二位，每份8,800元+10％，至奢華頂級的「日本8頭網鮑」，適用二至四位，每份22,000元+10％，淋上主廚萃取鮑汁、老母雞高湯、金華火腿等食材共同煨煮4至6小時製成鮮濃的醬汁，驚艷味蕾。另外，主廚設計多款搭配鮑魚的作法，包含一次享有海陸珍饈的「乾煎日本A5和牛」、蠔油香氣十足的「蠔皇扣關東刺參」、養顏美容首選的「薑蔥花膠筒」、口感軟嫩「鮑汁扣鵝掌」及以雞油跟老母雞高湯一同蒸煮的「鮑汁扣花菇」，每位加價160元+10％起，盡享華麗的東方飲食風華。