Grace（龔淑卿）和阿翔（陳秉立）結婚超過10年，婚後育有2女一子，常在社群平台上和網友們分享生活點滴的她身材保養得相當好，令粉絲稱羨她的外貌一點也看不出來是「三寶媽」。近日她在IG上更新一則貼文，表示自己和姊妹們去台中旅遊散心，在逢甲夜市逛街時還碰上有人搭訕，豈料對方一開口卻讓她哭笑不得，自嘆：「偶（我）已淪落到這地步！」

Grace 15日在IG上曬出一系列遊玩美照，只見照片中，她身穿黑色馬甲配上牛仔短裙，中空裝的搭配意外秀出纖細的小蠻腰，更讓一雙修長的美腿在鏡頭前一覽無疑。此外，她也配文感謝姊妹們帶她去台中散心，豈料一場難得的放鬆旅行，竟因「一次豔遇」讓她整個人哭笑不得。

Grace在貼文中的字句分享了她於逢甲夜市發生的豔遇過程，笑稱：「我以前如被搭訕，都是問妹妹，妳有興趣去某處高級的地方打工嗎？」豈料，14日去逢甲夜市竟被問：「姊，有fu男模俱樂部嗎？！」讓她相當傻眼。

Grace更感嘆附上一個氣到從鼻孔中噴氣的表情符號，並詢問網友：「氣不氣啦！」最後還不忘自嘲：「偶(我)已淪落到這地步！hahaha」。而該篇貼文也笑番一眾網友，更有人歪樓寫下：「帶我一起去看市面（我說俱樂部）。」