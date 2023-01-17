台北市政府地下二樓的生活廣場，有鐘錶店、西服店、理髮廳，不過因為疫情逐漸無人造訪，台北市長蔣萬安採納文化局長蔡詩萍建議，將生活廣場全面換裝，找來紙雕藝術家成若涵操刀，將翻轉牆面成色彩繽紛的紙雕藝術，蔣萬安表示，希望把公共藝術的美學導入市府大樓，讓大家有煥然一新的感受。

蔣萬安指出，市府大樓的B2生活廣場是許多市府同仁和洽公民眾非常喜歡逛的地方，這邊有餐廳、可以理頭髮、修鐘錶、修改衣服，還可以刻印章、修鞋，都是跟民眾日常生活息息相關，非常方便。希望經過這次換裝，可以吸引民眾回流來參觀、消費。

成若涵則表示，這次的創作的發想來自她幾年前到市府的經驗，那時她到B2是急著刻印章，沒想到20分鐘就刻好了，感覺很便利。而她的設計理念是以市府店家的生命故事為題，將公共藝術導入這其中，讓不同的商家有不同的意象和色系，以鐘錶店為例，就有很多跟鐘錶有關的意象，而且今年是兔年，因此這牆面中藏了很多兔子，兔子上面還有2023的數字。

前市長柯文哲每次剪頭髮都到B2理髮廳報到，蔣萬安是否會「柯規蔣隨」，蔣表示，如果有機會當然很願意。其實來這邊不只是理髮，還可以服裝修飾。

另先前春聯「兔來萬安」引來部分民眾認為是塑造英雄主義，蔣萬安因此下令未來不得再延伸使用他的名字，而今日活動結束後，蔣萬安不發出春聯，改送發財金給B2商家，蔣表示，不管春聯、發財金、賀卡 都會透過各種不同方式發送給市民朋友