2023年台北國際書展即將登場，信誼基金會除了以榮獲義大利波隆那書展首獎的《書之子》為主題，將展場布置為一本將近4公尺高的大書；還排滿14場故事和遊戲活動，讓親子暢遊書海。

信誼基金會表示，此次書展將邀請曾獲波隆那童書展卓越獎的德國著名作家和插畫家、暢銷書《不怕輸的才是贏家》作者卡特琳娜．高斯曼，以及信誼幼兒文學獎得主陳致元、翁藝珊、陳彥伶等，到現場分享創作故事。台東大學幼兒教育系許琳翊（小天）老師，將與親子共讀《孩子的情緒互動書》；《阿德老師的科學教室》作者廖進德，再度來到國際書展，帶領學童玩科學；互動神書《小黃點》也將在信誼團隊的帶領下，跟著作者赫威．托雷一起來一場藝術冒險之旅。另有5場桌遊體驗與挑戰活動。

信誼展場：捷運信義線1號出口，世貿17號入口後右轉A126信誼攤位。

親子活動報名： bit.ly/3ZyHphH

●世貿一館兒童沙龍活動區－信誼親子活動

1／31（二） 15：30－16：30。孩子的情緒互動書~打開孩子的心，提升情緒恢復力。台東大學幼兒教育系許琳翊老師主講。

2／1（三）14：15－15：15。從發想構思到完成作品－談繪本《不怕輸的才是贏家》創作歷程。卡特琳娜．高斯曼。

2／3（五）13：00－14：00。讓美感有感－跟著赫威．托雷展開一場精彩的藝術冒險！信誼團隊帶領。

2／3（五）14：15－15：15。與陳致元老師一起遇見GujiGuji。瑞典小飛俠圖畫書獎得主陳致元主講。

2／4（六） 16：45－17：45。好玩的磁鐵雲霄飛車～阿德老師的科學教室。廖進德老師帶領。適合5－10歲的親子。

●世貿一館A126信誼主題館－親子活動

1／31（二）14：00－14：30 。桌遊活動-步步高升疊疊樂。

2／1（三）13：30－14：10。GK爸爸說故事《田鼠阿佛》。

2／1（三）15：00－15：30。桌遊活動-瑞兔迎春來尋寶。

2／2（四）14：00－14：40。碧安朵說故事《泡泡糖大街公寓》。

2／2（四）15：00－15：30。桌遊活動-平平安安採果樂。

2／3（五）16：00－17：00。跟著翁藝珊，走進阿嬤家的時光寶庫。

2／3（五）15：30－16：00。桌遊活動－跟著恐龍去旅行。

2／4（六）11：00－12：00。聽陳彥伶說企鵝演奏會，玩DIY。

2／4（六）14：00－14：30。桌遊活動－重回經典 豬事大吉年年有魚！