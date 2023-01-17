總統蔡英文今接見美國聯邦參議員楊恩一行人，楊恩致詞表示，美國的民主蓬勃發展，人民之間也有意見分歧的時候，這在接下來幾年美國政府中也可看到；但不管共和黨或民主黨都非常一致、團結的希望可以強化非常重要的台美關係，且也必須對中國共產黨究責。

蔡英文則強調說，楊恩是美國晶片與科學法立法的重要推手，展現對美國半導體發展的遠見，也為台美在相關的領域開創更多的合作空間。她期待在楊恩的支持下，台灣跟美國可以盡速簽署避免雙重課稅協定，為雙方的產業和人才交流創造更多的利基。

蔡英文接見訪團時指出，楊恩是台灣在美國國會的堅強後盾，長期支持台灣的國際參與，也深化台美經貿關係，楊恩代表的印第安納州跟台灣也有很深的淵源，不只是台灣和美國締結的第一個姊妹州，近來雙方在半導體領域也建立了教育和研發工作，將持續強化夥伴關係。

總統說，面對威權主義擴張以及後疫情時代的經濟挑戰，希望台灣持續發揮半導體產業的能量，跟理念相近的夥伴一起建構民主晶片的永續產業鏈，這也有助於台、美以及全球經濟持續繁榮發展。

總統還說，楊恩很關注數位貿易跟數位轉型議題，這幾天台美二十一世紀貿易倡議舉行了新一回合的談判，相信台灣跟美國能夠在這個機制底下持續推動在數位貿易等領域的合作，建立更全面的經貿夥伴關係。

楊恩致詞指出，台灣是一個非常蓬勃發展的民主，也看到台灣和海峽對岸中國大陸威權政權有非常鮮明的對比，這次訪團來台有幾個原因，首先要重申美國國會共和黨及民主黨都有共識，要繼續支持並強化台美關係。

他表示，最近美國晶片科學法是他和另一位同事主要提出，他是共和黨提出這個法案的主要參議員，美國總統拜登也提出希望台美之間在科學及貿易、商業等部分都能繼續強化彼此的交流。

楊恩說，這次到台灣也希望可以學習、了解美國要如何做到此事，如何可創造生產更多晶片、創造更多機會及打造更多台美之間的連結，當然也希望可以和其他國家一起合作，這樣一來，便能為更多人創造更多利益。

楊恩說，台美之間有許多共享價值及共享利益，這在商業層面也是顯而易見，印地安納州之前也和聯發科有非常深入的合作，對於台灣和美國的人民都是非常有益，也很高興與台灣許多一流公司有相關合作，美國的普渡大學也有提供學生半導體相關學位，這跟半導體的研發 設計及製造有關的學位。

楊恩強調，非常期待接下來和蔡總統的討論，蔡總統剛才也提出一些都是在他的清單上一些優先領域，例如避免雙重課稅協定的簽訂，這對於在台灣的美國企業也非常有幫助，還有跟台灣的軍事合作，還有如何和台灣一起確保美國可以執行晶片科學法，這也是非常重要的。

楊恩結尾還以中文表示，「恭喜發財」，祝福大家新年快樂。