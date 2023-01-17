年關將至，詐騙集團搶賺年終，詐騙手法無所不用其極，金門地區就有1名婦人近期接獲佯稱是她「姪子」之人來電，以買房需頭期款為由，向婦人借新臺幣50萬元，婦人未經求證即前往山外郵局準備匯款，幸行員機警通報警方到場暸解，勸說成功攔阻匯款，保住婦人辛苦掙來的積蓄。

員警獲報到場暸解，勸說成功攔阻匯款，保住婦人辛苦掙來的積蓄。(圖／警方提供)

金湖分局長曾冠螢為感謝金融機構機警察覺、主動關懷提問並即時通報警方到場，共同攔阻詐騙的義舉，今(17)日上午親自到轄區金融機構頒獎表揚，感謝行員的辛勞與機警，協請持續辦理反詐騙工作。

金湖分局指出，民眾在接獲電話要求匯款時，請保持冷靜，耐心求證，勿隨意匯款，如有疑問請先至警察局查詢，「多一分小心，少一分損失」，網路訊息混亂，稍有不察即容易陷入被詐騙。從早期金光黨開始，演變各類詐騙甚至搭配時事梗如「防疫」等詐騙手法層出不窮，一些早期常見的詐騙手法如「猜猜我是誰」、「假綁架真詐財」、「分期付款」「信用卡、健保卡被冒用」、「網路交友」、「裸聊詐財」等也有捲土重來之勢 。

金湖分局長曾冠螢(右1)親自到金融機構頒獎表揚，感謝行員的辛勞與機警。(圖／警方提供)

警方也提供詐騙手法5招式，提醒民眾保護荷包：

1.「現金版詐騙」手法第一招：保證獲利招。

2.「網路詐騙」手法第二招：娛樂城高額贈點誘引玩家儲值。

3.「百家樂代操」詐騙手法第三招：老師帶牌代操帶你飛高高。

4.「交友軟體詐騙」手法第四招：網戀詐財 讓你沉醉在粉紅泡泡裡。

5.「網路投資詐騙」手法第五招：高調炫富 假交友真詐財。

金湖分局提醒民眾，詐騙手法千萬變，唯有小心謹慎永不變，民眾遇到疑似詐騙訊息無論真假都先冷靜求證，最簡單的方法就是撥打165反詐騙專線，避免生命財產遭受損害。