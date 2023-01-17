台南某處道路被目擊有後座騎士將頭塞進「置物桌」內騎乘，驚悚畫面被拍下，網友笑說「勇伯（脖）」、「硬頸精神」、「高手在民間，失手又要在陰間了」；警方事後回應，騎士載運的物品高度明顯已超過頸部，寬度超過把手外緣10公分，明顯違規，將會依監視器畫面告發開罰。

先前在臉書社團「路上觀察學院」有網友分享照片，台南市安南區海佃路二段一處紅綠燈口前，有輛雙載機車上，竟有騎士用肩膀與脖子直接將一張桌子卡在頭部運載；對此，原PO也在貼文寫下「沒有超『勇』的脖子可是辦不到的！」網友紛紛留言「原來還能這樣載，高手在民間，失手又要在陰間了」、「危險！這種小車禍雷殘都可能出人命」、「勇伯（脖）」、「硬頸精神」。

據了解，警方事後指出，該騎士及乘客載運置物桌行為，因物品高度明顯超過駕駛人肩部，寬度超過把手外緣10公分，將調閱監視器確認違規車號及時間、地點，將依據道路管理處罰條例主動告發，呼籲民眾行駛道路附載乘客及載運物品時，要注意其他用路人安全，避免貪圖方便，發生危險、害人害己。