今年農曆春節比往年早，新竹縣各鄉鎮種植的柑桔大多還掛在果樹上，縣府統計有20家果園，在10天年假期間開放採果，並彙整農民市場、休閒農業區、休閒農場等農業旅遊資訊，歡迎各地民眾來竹縣走春、採果趣！

縣府農業處長范萬釗指出，去年柑桔成長期時遇到乾旱，10月驟冷，11月變熱，氣候不穩定，致全縣柑桔普遍減產3到4成，果農只要做好管理工作，桶柑品質都很好。

峨眉鄉桶柑種植面積高達635公頃，產量佔全國45％，今年很少有25到27公分的大果，21到23公分的中果較多，一直是年節最好拌手禮，縣府日前舉辦柑桔生活節「買5斤抽iPhone」促銷，至少賣出7500斤，買氣很不錯。

范萬釗表示，桶柑很耐儲存，產季是到清明節，儘管農曆過年提早，減產後也不會有太大賣壓壓力，統計有20家果園在年假期間開放採果。

范萬釗說，民眾就想採桶柑，可到峨眉鄉14家果園，若要採砂糖桔、茂谷或帝王柑等，新埔鎮果園是不錯的選擇。峨眉採果地點等資訊可上FB「峨眉魅力購」查詢。

另外，新竹縣10處農民市場春節營運時間，新埔鎮農會農民直銷站、關西鎮農會新農民市場只有除夕及初一休息，另8處農民市場營業時間不一，方便民眾走春時順道採買特色農產。

縣府推薦23處休閒農業區及休閒農場，其中新埔鎮照門休閒農業區、雪霸休閒農場、綠世界休閒農場、大山背休閒農場、陳家休閒農場、南園清心園林休閒農場及嶺海山林休閒農場，在春節期間為正常營業。相關資訊民眾至「新竹縣旅遊網站」或「竹縣農遊好好玩」粉絲專頁查詢。