Sandy（吳姍儒）在2022年1月嫁給圈外男友王先生，並在同年宣布懷孕喜訊，如今已經懷胎八個月的她，今（17）日在社群上表示，懷孕期間很幸運的她並沒有孕吐、暴食等症狀，但她卻有一個生理反應讓她痛到大叫「像要爆裂」。

Sandy今（17）日在IG限時動態中透露，雖然自己沒有孕吐及暴食等生理反應，但對她而言是目前抽筋是「最最最最可怕的事」尤其是突然大抽特抽時「小腿肚像是要爆裂一樣地濃縮壓緊，痛到乾脆直接大吼大叫釋放壓力」。

接著，Sandy表示，之前有幾次手指直接在台上抽筋「捏著手卡和麥克風的指頭完全卡死，又痛又好笑」加上最近天氣變化大「一下暖手泡澡，一下喝涼散熱，特別的體驗啦！」另外，她解釋，自己知道如何應對抽筋「請別趁機叮嚀要幹嘛幹嘛，純粹分享一個對於抽筋現象的強烈感受」。

Sandy透露抽筋時小腿肚就像是要爆裂般非常痛。（圖／截圖自Sandy IG）

事實上，Sandy懷孕期間相當注意自身狀況，但她的穿搭及飲食時常被網友放大檢視，先前在社群中分享她吃「生火腿的雞白湯拉麵」的照片，卻遭網友提醒「孕婦不能吃生的」，而她隔天也直接發文回應「路人不能管我」，許多粉絲看到也表示力挺「孕婦開心就好，支持Sandy」。